K-1元3階級制覇王者でONEフライ級キックボクシング暫定王者の武尊（34）と女優・川口葵（27）夫妻が8日までに夫婦のインスタグラムアカウント「世川家の日常」を更新。夫婦での旅行ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「現役お疲れ様旅行」と夫婦での旅行ショットを投稿した。そしてハッシュタグで「#現役お疲れ様でした」、「#ダメージあるのでまだノンアルコール」、「#一緒に電車乗るの久しぶりだね」、「#筋トレ