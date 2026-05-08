市議会事務局などの家宅捜索のため、熊本県八代市役所に向かう警視庁と熊本県警の捜査員＝7日午後熊本県八代市役所の庁舎建て替えを巡る汚職事件で、受注した準大手ゼネコン前田建設工業（東京）側が、入札で自社に有利となる評価基準案を作成し、その後市が採用した基準がほぼ同じ内容だったことが8日、捜査関係者への取材で分かった。警視庁は、あっせん収賄容疑で逮捕した市議成松由紀夫容疑者（54）がこの基準案を市側に渡し