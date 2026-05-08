ドラマ「毎度おさわがせします３」や映画「ビー・バップ・ハイスクール」シリーズで活躍した立花理佐（５４）は、アイドルから本格俳優に転身後、結婚、出産、がん闘病と、波瀾（はらん）万丈な経験を積んできた。そのたびに支えてくれたのは、１０代のころに出会った恩師や憧れの人、仲間たちだった。立花は中学まで大阪の下町で生まれ育った。「当時はアイドルと女子プロレスがすごい人気で、私もクラッシュギャルズと河合