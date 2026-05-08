俳優の大葉健二さんが亡くなったと7日、業務提携していた芸能事務所「ジャパンアクションエンタープライズ」が公式Xで発表された。71歳だった。娘で声優の新葉（わかば）尚が同日、Xを更新し、声明を通じ追悼した。「お知らせにもありました通り父、大葉健二が5月6日に治療を行っていた病院にて永眠いたしました」と伝えた。そして「私も突然のことでまだ整理がついておらず、いろいろな感情が込み上げている状態ではありますが、