＜ワンフライト・マートルビーチ・クラシック 初日◇7日◇デューンズゴルフ＆ビーチクラブ（サウスカロライナ州）◇7347ヤード・パー71＞米国男子ツアーの“裏大会”は第1ラウンドが終了した。日本勢は3人が出場し、6バーディ・ボギーなしの「65」をマークした中島啓太が6アンダー・2位タイの好発進を決めた。〈連続写真〉松山英樹のスイングのポイントは大きなトップ?金谷拓実は4バーディ・1ボギーの「68」で回り、3アンダー・17