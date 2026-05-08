＜ミズホ・アメリカズオープン初日◇7日◇マウンテンリッジCC（ニュージャージー州）◇6735ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第1ラウンドが終了した。【写真】フェアウェイとは別人？馬場咲希の肩出しドレス姿に視線集中13人が出場する日本勢のトップは、「69」をマークした畑岡奈紗で3アンダー・6位タイ。原英莉花と勝みなみが2アンダー・10位タイ、ホストプロの古江彩佳が1アンダー・20位タイ、西郷真央、馬場咲希、岩井明愛