モデル、タレントでレースクイーンとしても人気の松田蘭（28）が8日までに自身のインスタグラムを更新。赤＆シルバーのコス姿を披露した。「予選Q1小林選手→P1Q2大湯選手→P4決勝38号車は4番手からスタートし好調な走りでしたがマシントラブルによりリタイアの結果で終わりました」と、4日に静岡・富士スピードウェイで開催されたスーパーGT第2戦500クラス決勝の38号車KeePerCERUMOGRSupraの成績を報告。「ZENT