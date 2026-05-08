◇米男子ゴルフツアートゥルーイスト選手権第1日（2026年5月7日ノースカロライナ州クウェイルホローC＝7583ヤード、パー71）昇格大会が開幕したが、第1ラウンドは日没サスペンデッドとなった。順位は全て暫定。久常涼（23＝SBSホールディングス）は4バーディー、6ボギーの2オーバー73で回り52位で初日を終えた。松山英樹（34＝LEXUS）は17ホールを終えて2バーディー、2ボギーのイーブンパーで33位。マット・マッカー