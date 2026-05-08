メガハウスは、『THE KING OF FIGHTERS』より「Lucrea（ルクリア）THE KING OF FIGHTERS'98 不知火舞」(25,300円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年5月8日(金)10時から予約受け付けが開始となり、2026年10月発送予定。2026年10月発送予定「Lucrea（ルクリア）THE KING OF FIGHTERS'98 不知火舞」(25,300円)人気ゲームシリーズ『THE KING OF FIGHTERS』から「不知火舞」がLucrea(