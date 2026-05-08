食べることへの依存性が高くなっているかも！？ストレスや睡眠不足がもたらすものとは ストレスと食べ物はセットメニューにあらず 私も気持ちが繊細な方で、仕事や人間関係で疲れたり、ストレスが頂点に達すると過去にドカ食いしてしまった経験があり、イライラすると食べてしまう、その気持ちは理解できます。 人間ですから、たまにドカ食いしてストレスを発散しても仕方ないですが、いつも何か口に入れていな