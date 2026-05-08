日系ブラジル人シンガー・Mariana Matsuiが、美空ひばりの「川の流れのように」をカヴァーした。1989年に発表された同曲は、世代を超えて歌い継がれてきた日本のスタンダード。本作で楽曲プロデュースを手掛けたのは、トランペッター／ピアニスト／コンポーザーとしてジャズ、ポップス、クラシックを横断する活動を続ける曽根麻央。さらに、日本におけるボサノヴァの第一人者として知られる小野リサがフィーチャリングで参加し、原