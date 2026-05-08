8日午前3時50分ごろ関東地方で震度3の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。静岡県内で観測された震度は以下の通りです。【震度1】富士宮市、熱海市、伊豆市、東伊豆町この地震の震源地は茨城県南部、震源の深さは70km、地震の規模を示すマグニチュードは4.2と推定されています。