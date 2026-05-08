安くて美味！ふわふわチキンナゲットの作り方 みんなが大好きな、ふわふわのチキンナゲット。今回は、低価格の鶏ひき肉で作るレシピをご紹介します。リーズナブルなので、たくさん食べても安心です。 パン粉を加えてかさ増し豆腐でふわふわヘルシーに材料2つで作る節約おかず 今回ご紹介したチキンナゲットは、リーズナブルな鶏ひき肉に豆腐やパン粉を加えてかさ増ししたもの。どちらも鶏肉と同様に低価格の食材。お給料日前で