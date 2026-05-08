◇米女子ゴルフツアーみずほアメリカズ・オープン第1日（2026年5月7日ニュージャージー州6735ヤード、パー72）第1ラウンドが行われ、13人出場している日本勢では畑岡奈紗（27＝アビームコンサルティング）が最上位の6位で発進した。5バーディー、2ボギーの69で回りトップと3打差の好位置で初日を終えた。勝みなみ（27＝明治安田）、原英莉花（27＝NIPPONEXPRESSホールディングス）が70で回り10位につけた。古江彩