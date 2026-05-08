コンビニチェーンのセブン‐イレブンのアプリ と、国内最大級の電子書籍ストア「コミックシーモア」によるキャンペーンコラボが実現した。生活導線の要であるコンビニ各社が、アプリを介した顧客との「接点」づくりを強める中、なぜいま「マンガ」というデジタルコンテンツと連携するのか。GWという商戦期に合わせた取り組みの背景と、アプリを日常的に使ってもらうための意図を両社に聞いた。【画像】コンビニコラボ記念！デブ