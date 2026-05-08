ファミリーマートは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。今回は、2026年4月28日にスタートしたキャンペーンを紹介します。「アリナミンナイトリカバー」の無料券も「1個買うと1個もらえる」キャンペーン5月5日から実施しているキャンペーンは、3つあります。1個目の対象商品は、アサヒ「ぐんぐんグルトα 快眠・快腸ケア」（500ml）です。1本購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券