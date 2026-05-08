スクロールが大量の買い注文に値が付かず、気配値のまま株価を上昇させている。若年層の女性向けアパレルや生活雑貨を対象としたカタログ通販のほか、ネット販売も展開する。７日取引終了後に発表した２７年３月期の業績予想は売上高が前期比２％増の９００億円予想と連続で過去最高更新を見込むほか、営業利益も前期比７％増の６１億円と堅調な伸びを見込んでいる。一方、好調な業績見通しを背景に株主還元を強化し、株主