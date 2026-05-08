８日の東京株式市場は、日経平均株価が前日比１７９円安の６万２６５４円と反落して始まった。 前日の米株式市場では、ＮＹダウは３１３ドル安となり、ナスダック指数も下落した。米国とイランの戦闘終結に向けた動きに不透明感が台頭したことが警戒された。米国株が下落した流れを受け、東京株式市場も値を下げて始まった。また、為替は１ドル＝１５６円８０銭前後で推移している。 出所：MINKABU PRESS