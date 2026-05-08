クリストファー・ノーラン監督の新作映画『オデュッセイア』の日本公開日が9月11日に決定し、あわせて本予告とメインビジュアルが公開された。 参考：クリストファー・ノーラン監督×マット・デイモン主演『オデュッセイア』特報映像公開 本作は、古代ギリシャの詩人ホメロスによる英雄叙事詩『オデュッセイア』を『オッペンハイマー』で数々の賞を受賞したノーラン監督の脚本で映画