ＪＩＧ－ＳＡＷがカイ気配スタートで底値ゾーンから急速に離脱する動きを示している。独自ソフトを使ったサーバーの自動監視システム及び制御などのソリューションを展開するほか、各種ＩｏＴ関連サービスを手掛ける。新規案件の獲得が進み足もとの業績は極めて好調に推移している。 ７日取引終了後に発表した２６年１２月期第１四半期（２６年１～３月）の決算は、売上高