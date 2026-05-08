クリスタル・パレスのイングランド代表MFアダム・ウォートンが、カンファレンスリーグ（ECL）決勝進出の喜びを語った。7日、イギリスメディア『スカイスポーツ』がコメントを伝えている。クリスタル・パレスは7日、ホーム『セルハースト・パーク』にシャフタール・ドネツク（ウクライナ）を迎え、ECL準決勝のセカンドレグを戦った。試合は、クリスタル・パレスがオウンゴールで先制し、52分には鎌田大地のボールキープが起点と