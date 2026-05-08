ブンデスリーガの名門ドルトムントが５月８日、2026-27シーズン用のホームユニホームを発表した。チームカラーである黄色をベースに、脇の部分には黒のディテール。また、背中の上部には「DORTMUND」と黒文字でプリントされている。クラブは公式インスタグラムで「ドルトムントらしい仕上がり」と綴り、イメージ動画を公開。SNS上では「年間ベストユニ候補」「めっちゃかっこいい」「最高に美しい」「神レベル」「シンプルで