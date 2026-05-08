高松コンストラクショングループ [東証Ｐ] が5月8日午前(09:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の140億円→175億円(前の期は106億円)に25.0％上方修正し、増益率が31.8％増→64.8％増に拡大し、22期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の62.4億円→97.4億円(前年同期は8