セキュアヴェイル [東証Ｓ] が5月8日午前(09:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の1億0900万円→1億1500万円(前の期は3700万円)に5.5％上方修正し、増益率が2.9倍→3.1倍に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の6100万円→6700万円(前年同期は8800万円)に9.8％増額し、減益率が30.7％減→23.9％減に縮