Photo:aica こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。たかが傘、されど傘。だれもがもっている日常の道具ですが、少しこだわるだけで、日常の快適さは驚くほど変わりますす。アウトドア発想で設計された「TEMPO」は、傘にまつわる“ちょっとした不便”をひとつずつ解消した傘。この使いやすさはもう、手放せなくなりそう。たかが傘、されど傘。見た目にはこだわりたい