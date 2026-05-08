アーレイ・バーク級ミサイル駆逐艦ラファエル・ペラルタは先月26日、イランの港へ向かうイラン船に対し海上封鎖を開始した。ラファエル・ペラルタは中東の海上安全保障と安定を支援するため、米第5艦隊の作戦区域に配備されている/US Navy（CNN）米中央軍は7日、ホルムズ海峡を航行中の米軍艦艇に対しイランが「いわれのない」ミサイル、ドローン（無人機）、小型船による攻撃を仕掛けたとして、米軍がイランの軍事施設を標的にし