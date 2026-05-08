【ワシントン＝阿部真司】米中央軍は７日、米海軍艦艇がイランから受けた攻撃への対抗措置として、イラン国内の軍事施設を攻撃したと発表した。自衛のための措置だとしている。中央軍は「緊張の激化は望まないが、米軍を守る態勢を維持している」と説明した。中央軍の発表後、トランプ米大統領は自身のＳＮＳで「米艦艇は砲撃を受けながら無事にホルムズ海峡を通過した」と投稿した。戦闘終結に向けたイランとの交渉を巡り、米