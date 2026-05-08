クリストファー・ノーラン監督最新作となる映画『オデュッセイア』（9月11日日本公開）に、ハリウッド俳優のマット・デイモンさんらハリウッドを代表するキャストが出演。そのメインビジュアルが公開されました。映画は、古代ギリシャの詩人ホメロスによって書かれた英雄の活躍を描いた物語。トロイア戦争の終結後、イタケの王、オデュッセウスが家族の待つ故郷へ帰還を目指す姿が描かれます。オデュッセウス役のマット・デイモン