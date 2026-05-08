「前回しっかりとゼロに抑えられて、プロの環境に慣れてきたのかなと思いました」ロッテの石垣元気は4月11日の日本ハム二軍戦で、二軍公式戦デビューを果たすと、ここまでファームで3試合に登板している。前回登板の4月28日のソフトバンク戦、1−0の7回二死二塁でオスーナに投じた見逃しを奪った初球の外角ストレートをはじめ、ストレートが非常に力強かった。「一番磨いているのもそうですし、自信のあるボール。それを中心