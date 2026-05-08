ママと一緒にくつろぎたい猫の姿が話題になっています。投稿は記事執筆時点で2.3万回以上再生され、「甘えん坊さんだね」「私も一緒にお昼寝したい」といったコメントが寄せられました。 【動画：ママが帰宅してくつろぎ始めると、猫が近づいてきて……『可愛すぎる行動』】 ママとお昼寝したい YouTubeチャンネル『【子ライオン】みにら日記‐MINIRA‐Diary‐』では、ミヌエットのみにらくんの愛らしい日常が紹介されてい