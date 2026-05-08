暑い時期は、涼しい部屋で横になりながらゴロゴロしてしまうという人も多いのではないでしょうか？それはどうやら猫ちゃんたちも同じようです。 突然の暑さに襲われた初夏の光景が、7万いいねを超える話題に。暑さをしのぐ猫ちゃんたちの光景には、「みんなそれぞれリラックスしてますね」「悩みがなくなりそうなくらい癒されました」とコメントが寄せられることとなりました。 【写真：暑い日、『猫たちの過ごし方』を見て