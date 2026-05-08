筆者の知人の香織（仮名）さんは健（仮名）と康史（仮名）という二人の息子を育てる母親。小学生になった次男が不登校になり、その対応に疲弊しきっていたところ、上の子に思わぬ言葉をかけられて……。子どもは親の気づかぬうちにいろいろなことを感じ、考えているということに気づかされます。 明るい長男と繊細な次男