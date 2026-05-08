阪神・佐藤輝明内野手、森下翔太外野手、大山悠輔内野手、糸原健斗内野手が１０日の「ＮＰＢマザーズデー２０２６」で、ブランドアンバサダーのミズノ社の特別アイテムを使用する。佐藤は昨年５月１１日の母の日に行われた中日戦（甲子園）でピンクバットを使用し、決勝打を放った。