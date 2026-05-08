結成２０周年を迎えたＡＫＢ４８で、長らくセンターを務めた前田敦子（３４）が、８日までに自身のインスタグラムを更新。私服ショットを公開した。黒の柔らかい素材のジャケットに鎖骨が見える黒のトップス、白のパンツに、キャップ、バッグ、先のとがったパンプスをそれぞれ黒で統一したモノトーンコーデを披露。アイドル時代はミニスカートで赤いチェックの衣装が印象的だった前田だが、雰囲気をガラリと変えて、美しい一児