クリストファー・ノーラン監督の最新作『オデュッセイア』（原題：The Odyssey）の日本公開日が、9月11日に決定した。あわせて本予告とメインビジュアルが解禁された。【動画】映画『オデュッセイア』本予告本作は、古代ギリシャの詩人ホメロスによる叙事詩を原作にしたアクション超大作。長編映画史上初となる“全編IMAX撮影”で制作され、最新のIMAX技術を駆使し、世界各地で撮影が行われた。キャストには、主人公オデュッ