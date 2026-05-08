5月31日の東京ドーム公演をもって活動を終了するアイドルグループ「嵐」。今回、メンバーと仕事をともにした関係者たちが、「文藝春秋」6月号（5月9日発売）で5人の素顔と魅力を明かしている。【画像】松本潤は、加賀まりことドラマ『花より男子』で共演した今年3月から始まったファイナル・ツアーの「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」は、札幌を皮切りに、東京・名古屋・福岡・大阪の5大都市を巡っている。究極のプ