デンマーク自治領グリーンランドのニールセン自治政府首相（右）＝4月14日、ヌーク（AP＝共同）【ロンドン共同】トランプ米大統領が領有に意欲を示すデンマーク自治領グリーンランドのニールセン自治政府首相は7日、外国人が住民に報酬を提示し、グリーンランドの併合に賛同する署名を集めようとしていると非難した。地元メディアによると、外国人は米国なまりの英語を話していた。報酬は1人当たり20万ドル（約3100万円）で、米