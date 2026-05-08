2026年は仮面ライダー生誕55周年。そんな特別な年に「仮面ライダームービープロジェクト」と題し、仮面ライダー新作映画の制作が決。特別な年に仮面ライダー生誕55周年記念作として『アギト−超能力戦争−』が4月29日に全国公開となった。そんな本作でのサプライズが解禁となった。【写真】ついにアギトの力を取り戻してオルタリングを腰に巻く津上翔一本作は、平成以降の仮面ライダー作品でいまだ破られることのない史上最高