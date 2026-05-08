プロテニス選手の園田彩乃（30）が8日までに自身のインスタグラムを更新。英国生まれの真っ赤な愛車との2ショットを公開した。「練習後に福岡のマイカーちゃんと写真撮ったらいい感じに色合ってた東京でも車ほしいな…笑」とつづり、黒のミニT＆タイツ、赤のシューズ姿で、英国生まれの赤い「MINIクーパーS5ドア」とのショットをアップした。ハッシュタグでは「練習後」「minicoopers」「赤黒コーデ」「博多女子」などと