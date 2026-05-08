トリミングサロンのお姉さんのことが大好きだというマルプーさん。他のワンコのカット中に見せたまさかの『お邪魔行動』が可愛すぎると話題になっているのです。 仕事にならない…！？思わず頬が緩んでしまうその光景は記事執筆時点で52万回を超えて表示されており、2.2万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：トリミングサロンのお姉さんが大好きな犬→他の犬をカット中、下を見てみると…仕事にならな