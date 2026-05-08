きょう（8日）未明、岡山市南区で乗用車とバイクが衝突する事故があり、バイクに乗っていた男性が意識不明の重体です。 【画像を見る】壊れたバイク衝突した車事故現場 【写真を見る】事故があった現場は？ きょう午前3時10分ごろ、岡山市南区豊浜町の県道で、20代の男性が運転する乗用車と10代の男子高校生が運転するバイクが衝突しました。この事故で、バイクに乗っていた男子高校生が意識不明の重体となっています。警察