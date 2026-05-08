レアル・マドリードは3日に行われたラ・リーガ第34節でエスパニョールに勝利して、前節でのバルセロナ優勝を阻止。しかし、10日にバルセロナとのエル・クラシコが控えており、引き分け以下で目の前で宿敵の優勝が決まる状況となっている。そんなレアルではチーム内で不協和音が鳴り響いているようだ。スペイン『MARCA』によれば、現地時間6日のトレーニングでウルグアイ代表MFフェデリコ・バルベルデと、フランス代表MFオーレリア