巡航ミサイル発射可能な艦を撃破と発表ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は5月3日、バルト海沿岸の港湾都市プリモルスクを攻撃し、カラクルト型（22800型）コルベットに損傷を与えたと発表しました。撃破を確認？ これが、ゼレンスキー大統領が公開した証拠です（画像）ゼレンスキー大統領は、「ロシアの『カリブル』巡航ミサイル搭載艦が撃破されました。イェウヘニイ・フマラ少将は、プリモルスク港の目標に対