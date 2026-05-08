北海道・苫小牧警察署は2026年5月8日、建造物侵入と窃盗の疑いで札幌市豊平区豊平1条8丁目の無職の男（21）を逮捕したと発表しました。男は、2026年1月19日午前11時ごろから1月20日午前1時50分ごろまでの間に、安平町にある元勤務先の建設会社の車庫に正当な理由なく侵入し、除雪機など（時価合計約41万円相当）を盗んだ疑いが持たれています。被害関係者から「除雪機が盗まれた」と通報があり事件が発覚しました。警察によります