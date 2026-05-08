◆米男子ゴルフツアートゥルーイスト選手権第１日（７日、ノースカロライナ州エイルホロークラブ（７５８３ヤード、パー７１）第１ラウンドは悪天候の影響でサスペンデッドとなり、一部の選手は競技を終えられなかった。順位は暫定。松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は１７ホールを終えて２バーディー、２ボギーで回り、イーブンパーの３３位で初日を終えた。首位と８打差。久常涼（ＳＢＳホールディングス）は４バーディー、６ボ