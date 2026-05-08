ラグビーリーグワン１部・静岡ブルーレヴズは７日、今季最終戦の横浜戦（９日・ヤマハ）に向けて静岡・磐田市内でのトレーニングを公開した。５日に今季限りでの引退を発表したロック大戸裕矢（３６）が、練習後に取材に対応。「恵まれたラグビー人生だった」と振り返った。身長１８７センチ。２メートル級の外国人選手が多いロックとしては、決して大きくはない。「でも当時の監督の清宮（克幸）さんが、スキルや考え方を教え