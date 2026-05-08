東海３県の橋梁（きょうりょう）で２０１９年以降に行われた定期点検で、早急に修繕が「必要」と判定された橋が３０８２に上ることが、国土交通省への取材で分かった。このうち約６割は、財源不足などで昨年３月までに着手できていない。市町村管理の橋で未着手は目立ち、通行止めとなる例もある。点検は５年に１回の頻度で行われ、劣化度を４段階で判定。国の全国道路施設点検データベースでは愛知県で１０８２、岐阜県で１２