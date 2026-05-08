40代を迎えると、それまで実感が湧かなかった「老後」について考え始める方もいるのではないでしょうか。その一方で、社会人としての出費も多い年代であり、「貯蓄が無い」というケースもあるかもしれません。また、今の20代の若者は、すでにしっかり貯蓄をしているのかも気になるところです。 本記事では、20代を含めた年代別の貯蓄額の傾向を最新データを基に解説します。あわせて、40代・貯蓄ゼロからでも老