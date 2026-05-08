マーベル映画『アイアンマン』シリーズや『オッペンハイマー』で知られるロバート・ダウニー・Jr.が、ソーシャルメディア時代における“スター”のあり方について語った。インフルエンサーが次世代のスターになるという見方に対し、ダウニーはかなり率直な言葉で異論を唱えている。 ダウニーはポッドキャスト番組「」に出演。現代では「スマートフォン