名古屋パルコ南館が、来年2月末で営業を終了することが明らかになりました。 名古屋パルコのホームページによりますと、南館は来年2月末で営業を終了しますが、名古屋パルコ西館、東館、PARCOmidiは引き続き営業を継続するということです。 南館の跡地については「慎重に検討を進め、さらに栄エリア全体のにぎわい創出に貢献していく」としています。 栄エリアは、パルコなどが運営する新しい商業施